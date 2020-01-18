РФ не понравился закон Украины о среднем образовании: просит ООН, ОБСЕ и СЕ оценить действия власти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать оценку действиям власти Украины в связи с принятием закона о полном общем среднем образовании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел России.
“16 января Верховная Рада Украины приняла закон "Об общем среднем образовании“... Русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на государственном языке. Кстати, под эти меры попадает не только русский язык, но также, например, белорусский и идиш”, — заявили в МИД РФ.
В ведомстве также отмечают, что "вопреки заключению Венецианской комиссии при подготовке закона украинскими властями не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих в Украине".
"Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей”, — сообщается в комментарии.
Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 0901 о полном общем среднем образовании.