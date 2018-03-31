РФ направила Британії ноту через "справу Скрипаля"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністерство закордонних справ РФ направило Великій Британії ноту з 14 запитаннями у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, передає УНН з посиланням на Эхо Москвы.
Перше запитання стосується відмови в праві консульського доступу до отруєних у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки. Друге - про антидоти, які медики дали постраждалим.
Наступні кілька запитань стосуються залучення Франції до розслідування отруєння.
Москва також вимагає відповіді на запитання про, нібито, "російське походження" нервово-паралітичної речовини, якою були отруєні Скрипалі.
4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще понад два десятки країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів. Москва відреагувала, також виславши дипломатів.