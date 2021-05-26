РФ блокує продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні більш ніж на 2 місяці - ЗМІ

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"Росія відмовляється продовжити місію ОБСЄ зі спостереження на українсько-російському кордоні більш ніж на 2 місяці. Зазвичай це продовження на 4 місяці. Високий ризик закриття місії 31 липня. Рішення завтра", - повідомив журналіст.

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Згідно з січневим рішенням, мандат про розміщення спостерігачів ОБСЄ діє на двох російських пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні до 31 травня 2021 року.

Місія ОБСЄ працює у зазначених пунктах з 29 липня 2014 року.

Нагадаємо

Раніше Португалія заблокувала згадку про 77-й річницю депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яка буде зроблена ЄС в ОБСЄ.