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РФ блокує продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні більш ніж на 2 місяці - ЗМІ

Київ • УНН

 • 17996 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні більш ніж на два місяці. Про це повідомляє в Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

РФ блокує продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні більш ніж на 2 місяці - ЗМІ

Цитата

"Росія відмовляється продовжити місію ОБСЄ зі спостереження на українсько-російському кордоні більш ніж на 2 місяці. Зазвичай це продовження на 4 місяці. Високий ризик закриття місії 31 липня. Рішення завтра", - повідомив журналіст.

Деталі

Згідно з січневим рішенням, мандат про розміщення спостерігачів ОБСЄ діє на двох російських пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні до 31 травня 2021 року.

Місія ОБСЄ працює у зазначених пунктах з 29 липня 2014 року.

Нагадаємо

Раніше Португалія заблокувала згадку про 77-й річницю депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яка буде зроблена ЄС в ОБСЄ.

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