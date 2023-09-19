рф атакувала Львів: поліція показала відео перших хвилин після удару

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“Перші хвилини після ворожої атаки на Львів зафіксували бодікамери патрульних поліцейських

Патрульні одразу вирушили на місце події, де під завалами опинилися люди. Існувала загроза повторних ударів безпілотниками, тож часу на роздуми не було”, — йдеться в повідомленні.

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Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка негайно приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки конструкцій. Вдалося вивільнити двох осіб — 26-річного чоловіка та 29-річну жінку.

На жаль, є загиблий і ще один чоловік травмований.

На місці події працювали усі необхідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілів.

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