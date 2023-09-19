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рф атакувала Львів: поліція показала відео перших хвилин після удару

рф атакувала Львів: поліція показала відео перших хвилин після удару

Київ • УНН

 • 202672 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Правоохоронці оприлюднили відео з бодікамери патрульних перших хвилин ворожого обстрілу Львова. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.

Цитата

“Перші хвилини після ворожої атаки на Львів зафіксували бодікамери патрульних поліцейських
Патрульні одразу вирушили на місце події, де під завалами опинилися люди. Існувала загроза повторних ударів безпілотниками, тож часу на роздуми не було”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка негайно приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки конструкцій. Вдалося вивільнити двох осіб — 26-річного чоловіка та 29-річну жінку.

На жаль, є загиблий і ще один чоловік травмований.

На місці події працювали усі необхідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворожа атака на Львів: пошкоджені склади з гуманітарною допомогою, пожежу локалізовано

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