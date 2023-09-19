рф атаковала Львов: полиция показала видео первых минут после удара
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Правоохранители обнародовали видео с бодикамеры патрульных первых минут вражеского обстрела Львова. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишете УНН.
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“Первые минуты после вражеской атаки на Львов зафиксировали бодикамеры патрульных полицейских
Патрульные сразу отправились на место происшествия, где под завалами оказались люди. Существовала угроза повторных ударов беспилотниками, поэтому времени на размышления не было”, — говорится в сообщении.
Детали
Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалка немедленно присоединились к неравнодушным гражданам и начали отбрасывать обломки конструкций. Удалось высвободить двух человек — 26-летнего мужчину и 29-летнюю женщину.
К сожалению, есть погибший и еще один человек травмирован.
На месте происшествия работали все необходимые службы, которые ликвидировали последствия обстрелов.
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