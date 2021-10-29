Результативний виступ українця допоміг “Сакраменто” обіграти “Фінікс” в НБА

Деталі

В середині першої чверті уродженець Антрациту отримав ігровий час на паркеті і провів його з користю. Він зумів реалізувати прохід один в один проти Макгі, забив два штрафні, а також реалізував триочковий із кута майданчику.

У сумі Лень за 18 хвилин набрав 10 очок (1/2 двоочкових, 2/2 триочкових, 2/2 штрафних), 3 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блокшот.

“Сакраменто” перемогли 118:110. Для них це друга звитяга в сезоні при двох програшах.

Контекст

Український центровий Лень дебютував в новому сезоні НБА.