Результативний виступ українця допоміг “Сакраменто” обіграти “Фінікс” в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У матчі команд Західної конференції НБА зійшлися гравці “Сакраменто Кінгс” та “Фінікс Санс”, передає кореспондент УНН.
Деталі
В середині першої чверті уродженець Антрациту отримав ігровий час на паркеті і провів його з користю. Він зумів реалізувати прохід один в один проти Макгі, забив два штрафні, а також реалізував триочковий із кута майданчику.
У сумі Лень за 18 хвилин набрав 10 очок (1/2 двоочкових, 2/2 триочкових, 2/2 штрафних), 3 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блокшот.
“Сакраменто” перемогли 118:110. Для них це друга звитяга в сезоні при двох програшах.
Контекст
Український центровий Лень дебютував в новому сезоні НБА.