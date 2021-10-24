Український центровий Лень дебютував в новому сезоні НБА

Деталі

Лень з'явився в середині першого періоду і працював більшу на команду і довгий час не кидав з гри. Тільки у другому періоді він наважився та реалізував кидок із метрів трьох до кільця – влучив. Також на ньому часто порушували правила і він забив більшість штрафних.

За 22:34 українець набрав 8 очок (1/2 двоочкових, 6/8 штрафних), зробив 4 підбирання, 1 блокшот.

Примітно, що Лень пропускав першу зустрічі "Кінгс" в сезоні. Таким чином він дебютував у НБА в новому сезоні.

Доповнення

"Кінгс" мають перемогу та одну поразку в кампанії, а "Юта" виграла обидва власних поєдинки.