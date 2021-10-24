Украинский центровой Лень дебютировал в новом сезоне НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. "Сакраменто Кингс" украинский центровой Алексей Леня уступил "Юте Джаз" (101:110) в поединке регулярного сезона НБА, передает корреспондент УНН.
Детали
Лень появился в середине первого периода и работал большую команду и долгое время не бросал с игры. Только во втором периоде он решился и реализовал бросок с метров трех до кольца — попал. Также на нем часто нарушали правила и он забил большинство штрафных.
По 22:34 украинец набрал 8 очков (1/2 двухочковых, 6/8 штрафных), сделал 4 подбора, 1 блокшот.
Примечательно, что Лень пропускал первую встречи “Кингс” в сезоне. Таким образом он дебютировал в НБА в новом сезоне.
Дополнение
“Кингс” имеют победу и одно поражение в кампании, а “Юта” выиграла оба своих поединка.