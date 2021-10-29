Результативное выступление украинца помогло "Сакраменто" обыграть Финикс в НБА

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В середине первой четверти уроженец Антрацита получил игровое время на паркете и провел его с пользой. Он сумел реализовать проход один в один против Макги, забил два штрафных, а также реализовал трехочковую с угла площадки.

В сумме Лень за 18 минут набрал 10 очков (1/2 двухочковых, 2/2 трехочковых, 2/2 штрафных), 3 подбора, 1 передачу, 1 перехват, 1 блокшот.

“Сакраменто” победили 118:110. Для них это вторая победа в сезоне при двух проигрышах.

Контекст

Украинский центровой Лэнь дебютировал в новом сезоне НБА.