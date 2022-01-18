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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Результативний пас Коваленка допоміг ФК "Спеція" обіграти "Мілан"

Результативний пас Коваленка допоміг ФК "Спеція" обіграти "Мілан"

Київ • УНН

 • 17132 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У 22-му турі італійської Серії А "Спеція" півзахисника збірної України Віктора Коваленка на виїзді зустрічалася з одним із лідерів першості — "Міланом". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ та "Спеції".

Деталі

Український футболіст вийшов на поле на 79-й хвилині й став одним із героїв зустрічі: саме його гольовий пас на Еммануеля Гьясі на 90+5-й хвилині поєдинку дозволив гостям вирвати перемогу з рахунком 2:1. Також за переможців забивав Агудело, а за міланців – Леау.

Набравши 22 очки, команда українця піднялася на 14-е місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії та відірвалася від зони вильоту на шість пунктів.

Доповнення

"Мілан" з 48 балами залишився другим та втратив шанс обігнати "Інтер" (50). Трійку замикає "Наполі" (46), а за ним йде "Аталанта" Маліновського (42), яка має гру в запасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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