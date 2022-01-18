Результативний пас Коваленка допоміг ФК "Спеція" обіграти "Мілан"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У 22-му турі італійської Серії А "Спеція" півзахисника збірної України Віктора Коваленка на виїзді зустрічалася з одним із лідерів першості — "Міланом". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ та "Спеції".
Деталі
Український футболіст вийшов на поле на 79-й хвилині й став одним із героїв зустрічі: саме його гольовий пас на Еммануеля Гьясі на 90+5-й хвилині поєдинку дозволив гостям вирвати перемогу з рахунком 2:1. Також за переможців забивав Агудело, а за міланців – Леау.
Набравши 22 очки, команда українця піднялася на 14-е місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії та відірвалася від зони вильоту на шість пунктів.
Доповнення
"Мілан" з 48 балами залишився другим та втратив шанс обігнати "Інтер" (50). Трійку замикає "Наполі" (46), а за ним йде "Аталанта" Маліновського (42), яка має гру в запасі.