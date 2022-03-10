Резніков звернувся до військовозобов’язаних українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до усіх військовозобов’язаних українців з проханням залишатись назв’язку. Про це він повідомив у відеозверненні, передає УНН.
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“Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. В державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних Сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні”, - заявив міністр.
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У разі якщо військовозобов’язані українці переїхали з родинами до інших регіонів, він закликав повідомити про це місцевий центр комплектування та соціальної підтримки.
“Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу. Навпаки. Наша армія зупиняє більш чисельного ворога, тому що вона вмотивована, краще навчена і озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю”, - пояснює Резніков.
З його слів, до бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення.
“Просто будьте на контакті з центром комплектування по місцю фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки. Щоб ми розуміли усі можливості і могли планувати”, - додав міністр.
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Як наголосив Резніков, станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони.