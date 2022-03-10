Резников обратился к военнообязанным украинцам

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“Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам. В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных Сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране", - заявил министр.

Детали

В случае если военнообязанные украинцы переехали с семьями в другие регионы, он призвал сообщить об этом местный центр комплектования и социальной поддержки.

"Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет никакого смысла. Наоборот. Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы одолеем ее качеством”, - объясняет Резников.

По его словам, в боевые подразделения будут отправляться те, кто имеет соответствующие навыки, оружие и оснащение.

"Просто будьте на контакте с центром комплектования по месту фактического проживания. Это нужно не только для обороны, а в целом для страны и экономики. Чтобы мы понимали все возможности и могли планировать”, - добавил министр.

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Как отметил Резников, по состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны.