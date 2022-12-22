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Резніков: програш росії відкриє шлях до безпечнішої та процвітаючої планети

Резніков: програш росії відкриє шлях до безпечнішої та процвітаючої планети

Київ • УНН

 • 388865 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков в есе Atlantic Council заявив, що забезпечення поразки росії у війні проти України має стати "пріоритетом" міжнародної спільноти у 2023 році, оскільки це відкриє шлях до "безпечнішої та процвітаючої планети", передає УНН

Цитата

"У 2023 рік світ вступає на роздоріжжі. росія прагне демонтувати прогрес останніх десятиліть і повернути всіх нас до епохи імперської агресії, але кремль спочатку має подолати український опір. Якщо росія зазнає рішучої поразки в Україні, відкриється шлях до безпечнішої та процвітаючої планети. Забезпечення цієї поразки має бути пріоритетом міжнародної спільноти у 2023 році", - наголосив він.

Деталі

Резніков попередив, якщо Україна наступного року не отримає необхідної підтримки, то виклики безпеці "зростатимуть у геометричній прогресії" у всьому світі, оскільки численні авторитарні режими розглянуть успіх кремля як "зелене світло для власних актів агресії".

"Цей похмурий сценарій водночас передбачуваний і цілком можливого уникнути. Якщо міжнародне співтовариство забезпечить достатні військові постачання, є всі підстави вважати, що Україна завершить роботу з перемоги над росією у 2023 році. Це надішле гучне повідомлення будь-яким диктаторам і світовим завойовникам, що сила не є життєздатним інструментом зовнішньої політики", - зауважив він.

Крім цього, міністр зазначив, що перемога України принесе з собою перспективу сталого миру та "відродить увесь демократичний світ, продемонструвавши відновлену силу міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Нагадаємо

У есе для Atlantic Council Резніков також заявив, що у 2022 році світ "заплатив жахливу ціну" за передачу росії геополітичної ініціативи. Він закликав західних лідерів "діяти рішуче" й надати Україні зброю, необхідну для перемоги

Українські Національні Новини

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