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Не рятувати обличчя путіна, а отримати вигоду зі слабкості кремля: Резніков закликав західних лідерів надати Україні зброю для перемоги

Не рятувати обличчя путіна, а отримати вигоду зі слабкості кремля: Резніков закликав західних лідерів надати Україні зброю для перемоги

Київ • УНН

 • 440951 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у есе для Atlantic Council заявив, що у 2022 році світ "заплатив жахливу ціну" за передачу росії геополітичної ініціативи. Він закликав західних лідерів "діяти рішуче" й надати Україні зброю, необхідну для перемоги, пише УНН.

Цитата

"Світ вже заплатив жахливу ціну за передачу росії геополітичної ініціативи. Для України це включало десятки тисяч життів і руйнування такого масштабу, якого в Європі не було з часів Другої світової війни. Для ширшої міжнародної спільноти економічні витрати вже можуть обчислюватись трильйонами доларів. Очевидно, настав час спробувати іншу формулу", - зазначив він.

Деталі

Міністр наголосив, що першим кроком до вирішення поточної кризи безпеки є відновлення ініціативи. Він пояснив, що світ має приймати "жорсткі превентивні заходи", а не просто реагувати на дії росії.

"Життєво важливо визнати нові реалії безпеки, створені російською агресією, і відкинути спроби відродити невдалу та дискредитовану політику минулого. Повернення до довоєнного статус-кво не може бути. Найголовніше те, що західні лідери мають однозначно визначити поразку росії як досяжну та бажану мету", - зауважив Резніков.

За його словами, у новому році Україна та світова спільнота можуть зіткнутися з новими викликами безпеки, тому західним лідерам, замість того, щоб "намагатися врятувати обличчя путіна", слід "прагнути отримати вигоду зі слабкості" кремля, наголосив він. Зокрема, це означає надання Україні засобів ППО, ракет великої дальності, танків, літаків, необхідних для закінчення війни.

"У 2022 році Україна довела, що вона більш ніж здатна ефективно використовувати західні поставки озброєнь. Оскільки росія зараз намагається перегрупуватися та готує нову хвилю атак, немає сенсу відкладати поставки зброї через необґрунтовані побоювання ескалації. Це лише призведе до збільшення жертв і збільшить ціну остаточної поразки росії. Натомість Захід має винести уроки минулого року та діяти рішуче", - закликав міністр.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що Україна вже понад 300 днів повномасштабної війни показує росії і всьому світу свою сталеву міць і незламну впевненість у боротьбі.

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