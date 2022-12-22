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Не спасать лицо путина, а извлечь выгоду из слабости кремля: Резников призвал западных лидеров предоставить Украине оружие для победы

Киев • УНН

 • 440950 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в эссе для Atlantic Council заявил, что в 2022 году мир "заплатил ужасную цену" за передачу россии геополитической инициативы. Он призвал западных лидеров "действовать решительно" и предоставить Украине оружие, необходимое для победы, пишет УНН.

Цитата

"Мир уже заплатил ужасную цену за передачу россии геополитической инициативы. Для Украины это включало десятки тысяч жизней и разрушение такого масштаба, какого в Европе не было со времен Второй мировой войны. Для более широкого международного сообщества экономические расходы уже могут исчисляться триллионами долларов. Очевидно, пора попробовать другую формулу", - отметил он.

Детали

Министр подчеркнул, что первым шагом к разрешению текущего кризиса безопасности является возобновление инициативы. Он объяснил, что мир должен принимать "жесткие превентивные меры", а не просто реагировать на действия россии.

"Жизненно важно признать новые реалии безопасности, созданные российской агрессией, и отвергнуть попытки возродить неудачную и дискредитированную политику прошлого. Возвращение к довоенному статус-кво не может быть. Самое главное то, что западные лидеры должны однозначно определить поражение россии как достижимое и желаемое" цель", - заметил Резников.

По его словам, в новом году Украина и мировое сообщество могут столкнуться с новыми вызовами безопасности, поэтому западным лидерам, вместо того, чтобы "стараться спасти лицо путина", следует "стремиться извлечь выгоду из слабости" кремля, подчеркнул он. В частности это означает предоставление Украине средств ПВО, ракет большой дальности, танков, самолетов, необходимых для окончания войны.

"В 2022 году Украина доказала, что она более чем способна эффективно использовать западные поставки вооружений. Поскольку россия сейчас пытается перегруппироваться и готовит новую волну атак, нет смысла откладывать поставки оружия из-за необоснованных опасений эскалации. Это лишь приведет к увеличению жертв и увеличит цену окончательного поражения россии. Запад должен извлечь уроки в прошлом году и действовать решительно", - призвал министр.

Напомним

Президент США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Украина уже более 300 дней полномасштабной войны показывает России и всему миру свою стальную мощь и несокрушимую уверенность в борьбе.

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