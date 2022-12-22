Резников: проигрыш россии откроет путь к более безопасной и преуспевающей планете

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"В 2023 год мир вступает на перепутье. россия стремится демонтировать прогресс последних десятилетий и вернуть всех нас к эпохе имперской агрессии, но кремль сначала должен преодолеть украинское сопротивление. Если россия потерпит решительное поражение в Украине, откроется путь к более безопасной и преуспевающей планете. Обеспечение этого поражения должно быть приоритетом международного сообщества в 2023 году", - подчеркнул он.

Детали

Резников предупредил, если Украина в следующем году не получит необходимой поддержки, то вызовы безопасности "будут расти в геометрической прогрессии" во всем мире, поскольку многочисленные авторитарные режимы рассмотрят успех кремля как "зеленый свет для собственных актов агрессии".

"Этот мрачный сценарий одновременно предсказуем и вполне возможно избежать. Если международное сообщество обеспечит достаточные военные поставки, есть все основания полагать, что Украина завершит работу по победе над россией в 2023 году. Это пошлет громкое сообщение любым диктаторам и мировым завоевателям, что сила не является жизнеспособным инструментом внешней политики", – отметил он.

Кроме этого, министр отметил, что победа Украины принесет с собой перспективу устоявшегося мира и "возродит весь демократический мир, продемонстрировав восстановленную силу международного порядка, основанного на правилах".

Напомним

В эссе для Atlantic Council Резников также заявил, что в 2022 году мир "заплатил ужасную цену" за передачу россии геополитической инициативы. Он призвал западных лидеров "действовать решительно" и предоставить Украине оружие, необходимое для победы