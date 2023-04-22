Резніков про результати "Рамштайн-11": росія наближається до Нюрнберга II
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кожна зустріч Контактної групи з питань оборони України, що називають "Рамштайн", не лише дає допомагає постачанням для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності, заявив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну-11", пише УНН.
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"Результати Рамштайну-11: росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч у такому форматі не лише дає більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності", - написав Резніков у Twitter.
Доповнення
За підсумками "Рамштайну-11" голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що останнім часом учасники Контактної групи "доставили Україні понад 230 танків і понад 1550 одиниць бронетехніки, а також інше обладнання та матеріали, які дозволили українцям підтримувати понад дев’ять нових бронетанкових бригад".
І лише минулого місяця Міністерство оборони США оголосило про плани прискорити виконання попередніх планів поставити в Україну 31 танк Abrams. Згідно з прискореними планами, США надішлють в Україну танки M1A1 Abrams з відремонтованими корпусами, які вже є на складі США, і ці танки будуть доставлені восени - це швидше, ніж очікувалося спочатку, заявив Остін.