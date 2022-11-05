Резніков подякував США та Нідерландам за нові пакети військової допомоги Україні

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"Новий пакет допомоги США у сфері безпеки обсягом 400 мільйонів доларів є ще одним кроком до перемоги добра над злом та інвестицією в безпечне ХХІ століття. Кожна система ППО врятує десятки українських життів. Кожен танк знищить сотні загарбників. Дякуємо президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та американському народу", - зазначив Резніков в Twitter.

"Вдячний своїй колезі Кайсі Оллонгрен за новий пакет оборонної підтримки вартістю 120 мільйонів євро, частиною якого є спільний проект із США та Чехією щодо забезпечення 90 танками Т-72 для української армії. Україна високо цінує вашу підтримку!" - написав також Резніков.

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Доповнення

Міноборони Нідерландів оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 120 млн євро. Він включає, зокрема танки.

У Пентагоні оголосили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна отримає перші 26 відновлених та модернізованих танків Т-72 від західних союзників вже впродовж наступного місяця.