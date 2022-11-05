"ЗСУ рухаються вперед і потребують цієї техніки": Зеленський подякував партнерам за танки Т-72
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував західним партнерам за 90 танків Т-72, пише УНН.
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"Щиро вдячні Нідерландам, США та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки – 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії!" - наголосив Зеленський.
Доповнення
У Пентагоні оголосили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.
Україна отримає перші 26 відновлених та модернізованих танків Т-72 від західних союзників вже впродовж наступного місяця, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.