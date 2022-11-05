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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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"ЗСУ рухаються вперед і потребують цієї техніки": Зеленський подякував партнерам за танки Т-72

"ЗСУ рухаються вперед і потребують цієї техніки": Зеленський подякував партнерам за танки Т-72

Київ • УНН

 • 271157 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував західним партнерам за 90 танків Т-72, пише УНН.

Цитата

"Щиро вдячні Нідерландам, США та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки – 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії!" - наголосив Зеленський.

Доповнення

У Пентагоні оголосили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.

Україна отримає перші 26 відновлених та модернізованих танків Т-72 від західних союзників вже впродовж наступного місяця, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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