Резніков подякував Швеції за новий пакет військової допомоги Україні

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“Хороші новини зі Скандинавії: Швеція оголосила про черговий пакет допомоги в галузі безпеки для України на суму 720 мільйонів шведських крон. Системи ППО, автомобілі, зимове спорядження допоможуть нашим бійцям та підтримають боротьбу України. Дякую прем'єр-міністру Ульфу Крістерсону та народу Швеції”, – написав він у своєму Twitter.

Доповнення

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги на суму 287 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійде система протиповітряної оборони.