Резніков назвав три сценарії завершення війни

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Перший сценарій, за словами Резнікова, можна описати як "чергова серія жестів доброї волі росіян, як було, коли вони тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний". За такого розвитку подій Україна спочатку вийде на кордони 24 лютого, далі, ймовірно, почнуться переговори про статус окупованих районів Донбасу та Криму за сприяння партнерів України.

Другий варіант – поступова боротьба та удари по найболючішим місцям російської армії за допомогою сучасної зброї.

"Ми не можемо воювати з ними за принципом "мʼясорубка на мʼясорубку". До того ж наші партнери не змогли б нас підтримати за таких обставин", – зазначив Резніков.

Третій сценарій – "парад суверенітетів" у росії та розпад країни. За словами міністра, це найдовший сценарій, але ми точно побачимо його за нашого життя.

Також він зауважив, що для формування гарантій безпеки Україні варто рухатися за принципом створення нових оборонних альянсів.

"Ми бачимо, що дякуючи "Брекзіту", Велика Британія не звʼязана позиціями різних членів Євросоюзу. У нас фантастичні стосунки з країнами Балтії, я аплодую нашим відносинам з Польщею, ще нещодавно нам казали, що участь України у проєкті "Триморʼя" неможлива, зараз це стало реальністю", – сказав Резніков.

Нагадаємо

Резінков зауважив, що "Залізний купол" не захищає від крилатих ракет, тому нам необхідно розвивати свою систему ППО.