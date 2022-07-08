Україні потрібно розвивати свою систему ППО – Резніков

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«Всі ми знаємо успішний приклад оборони Ізраїлю, який має «Залізний купол». Але навіть «Залізний купол» не захищає на 100%, він захищає трохи більше ніж на 80%. Проте, від крилатих балістичних ракет «Залізний купол» не захищає. Там є інші системи ППО. Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО, або отримувати її в тому числі і від наших партнерів. Звісно, це питання не сьогодення, але в нас і сьогодні вже є захист нашого неба. Так, він не ідеальний, але досить велику кількість ракет ми збиваємо. Ворожі літаки над нашим небом вже не літають», – повідомив Резніков.

Він також додав, що сьогодні Україна щомісяця витрачає річний бюджет на оборону. Крім того, наразі державний бюджет не доотримує щомісячно 5 мільярдів доларів. Тому для бізнесу вкрай необхідно працювати, надавати робочі місця і платити податки. Це вкрай важливо для нашої перемоги.

Нагадаємо

На конференції від Forbes про можливості для бізнесу в Україні міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що варто скоротити присутність держави в економіці, аби відбулося економічне зростання України.