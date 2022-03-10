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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Резніков до українців : ніхто не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності

Резніков до українців : ніхто не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності

Київ • УНН

 • 97119 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Ніхто точно не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності, це може статися пізніше, ніж нам би хотілося. Тому українців повинні бути готові жити в нових умовах. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Міжнародні санкції дуже сильно впливають на ситуацію в Росії. Наша армія робить величезну роботу, щоб війна стала максимально непопулярною серед росіян.

Але ми маємо реалістично оцінювати ситуацію. Ми усіма силами наближаємо перемогу. Проте ніхто точно не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності. Це може статися пізніше, ніж нам би хотілося. Ми повинні бути готові. Ми повинні не виживати, а навчитися жити в нових умовах. Перезапустити сектор оборони та країну в цілому. Тоді у ворога не буде жодного шансу нас здолати”, - сказав Резніков.

Деталі

Міністр заявив, що не хоче наводити досвід інших країн, які вистояли у подібних умовах, існують різні приклади.

“Але нам усім треба звикати, що тепер ми самі – приклад і взірець. Для Європи. Для світу. І приклад дуже гідний! Тримаймо стрій. Підтримуємо близьких. Рухаємося до перемоги”, - додав він.

Раніше

Як заявляв Резніков, Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії та радить кожному російському солдату прослідувати за російським кораблем або здатися в український полон.

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