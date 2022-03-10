Резников к украинцам: никто не скажет, когда у России иссякнет запас прочности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Никто точно не скажет, когда у России иссякнет запас прочности, это может произойти позже, чем нам бы хотелось. Поэтому украинцы должны быть готовы жить в новых условиях. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в видеообращении, передает УНН.
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“Международные санкции очень сильно влияют на ситуацию в России. Наша армия делает огромную работу, чтобы война стала максимально непопулярной среди россиян.
Но мы должны реалистично оценивать ситуацию. Мы всеми силами приближаем победу. Однако никто точно не скажет, когда у России иссякнет запас прочности. Это может произойти позже, чем нам бы хотелось. Мы должны быть готовы. Мы должны не выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустить сектор обороны и страну в целом. Тогда у врага не будет ни единого шанса нас одолеть”, - сказал Резников.
Детали
Министр заявил, что не хочет наводить опыт других стран, которые выстояли в подобных условиях, существуют разные примеры.
“Но нам всем надо привыкать, что теперь мы сами - пример и образец. Для Европы. Для мира. И пример очень достойный! Держим строй. Поддерживаем близких. Двигаемся к победе”, - добавил он.
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Как заявлял Резников, Украина с пониманием примет капитуляцию России и советует каждому русскому солдату следовать за российским кораблем или сдаваться в украинский плен.