Резников к украинцам: никто не скажет, когда у России иссякнет запас прочности

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“Международные санкции очень сильно влияют на ситуацию в России. Наша армия делает огромную работу, чтобы война стала максимально непопулярной среди россиян.

Но мы должны реалистично оценивать ситуацию. Мы всеми силами приближаем победу. Однако никто точно не скажет, когда у России иссякнет запас прочности. Это может произойти позже, чем нам бы хотелось. Мы должны быть готовы. Мы должны не выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустить сектор обороны и страну в целом. Тогда у врага не будет ни единого шанса нас одолеть”, - сказал Резников.

Детали

Министр заявил, что не хочет наводить опыт других стран, которые выстояли в подобных условиях, существуют разные примеры.

“Но нам всем надо привыкать, что теперь мы сами - пример и образец. Для Европы. Для мира. И пример очень достойный! Держим строй. Поддерживаем близких. Двигаемся к победе”, - добавил он.

Ранее

Как заявлял Резников, Украина с пониманием примет капитуляцию России и советует каждому русскому солдату следовать за российским кораблем или сдаваться в украинский плен.