Режим Асада забезпечив контроль над більшою частиною кордону Сирії і Йорданії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Режим Асада і його прихильники зайняли КПП "Насіб" на кордоні Сирії з Йорданією і захопили близько 85 відсотків прикордонної смуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
При цьому прихильники Асада докладають зусиль до того, щоб встановити повний контроль над автотрасою, яка зв'язує Дамаск та кордону з Йорданією і далі на Амман.
Сили Асада місцями порушують домовленості з опозицією і вже захопили ряд населених пунктів уздовж автотраси Дамаск-Амман.
Після того, як угода про перемир'я набула чинності, загони опозиції в провінції Дераа передали силам Асада важке озброєння. В руках опозиції в регіоні залишилося лише легке озброєння.
Крім того, відповідно до умов угоди, частина збройних загонів опозиції відступили в західні райони Дераа і в провінцію Ель-Кунейтра.
Поки невідомо, охопить режим припинення вогню західні райони Дераа і Ель-Кунейтра.
Угоди по цим районам ще не підписано, а опозиція поки не склала зброю.
Війська сирійського режиму за підтримки проіранських сил і ВКС РФ 20 червня почали великомасштабну наступальну операцію в підконтрольній опозиції провінції Дераа на південному заході Сирії. Жертвами атак стали понад 200 мирних жителів.
Згідно з укладеними в Астані в травні минулого року домовленостям, провінція Дераа була включена в список зон деескалації в Сирії, але через два місяці позбавлена цього статусу і оголошена Росією і США "зоною безпеки". Незабаром після цього США припинили допомогу загонам опозиції в цьому районі Сирії.
За перші шість місяців 2018 року в Сирії загинуло 4759 мирних жителів, в тому числі 1104 дитини та 798 жінок, йдеться в звіті Сирійської мережі по правам людини (SNHR).