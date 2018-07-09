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Режим Асада забезпечив контроль над більшою частиною кордону Сирії і Йорданії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Режим Асада і його прихильники зайняли КПП "Насіб" на кордоні Сирії з Йорданією і захопили близько 85 відсотків прикордонної смуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

При цьому прихильники Асада докладають зусиль до того, щоб встановити повний контроль над автотрасою, яка зв'язує Дамаск та кордону з Йорданією і далі на Амман.

Сили Асада місцями порушують домовленості з опозицією і вже захопили ряд населених пунктів уздовж автотраси Дамаск-Амман.

Після того, як угода про перемир'я набула чинності, загони опозиції в провінції Дераа передали силам Асада важке озброєння. В руках опозиції в регіоні залишилося лише легке озброєння.

Крім того, відповідно до умов угоди, частина збройних загонів опозиції відступили в західні райони Дераа і в провінцію Ель-Кунейтра.

Поки невідомо, охопить режим припинення вогню західні райони Дераа і Ель-Кунейтра.

Угоди по цим районам ще не підписано, а опозиція поки не склала зброю.

Війська сирійського режиму за підтримки проіранських сил і ВКС РФ 20 червня почали великомасштабну наступальну операцію в підконтрольній опозиції провінції Дераа на південному заході Сирії. Жертвами атак стали понад 200 мирних жителів.

Згідно з укладеними в Астані в травні минулого року домовленостям, провінція Дераа була включена в список зон деескалації в Сирії, але через два місяці позбавлена ​​цього статусу і оголошена Росією і США "зоною безпеки". Незабаром після цього США припинили допомогу загонам опозиції в цьому районі Сирії.

За перші шість місяців 2018 року в Сирії загинуло 4759 мирних жителів, в тому числі 1104 дитини та 798 жінок, йдеться в звіті Сирійської мережі по правам людини (SNHR).

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