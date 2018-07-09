Режим Асада обеспечил контроль над большей частью границы Сирии и Иордании

При этом сторонники Асада прилагают усилия к тому, чтобы установить полный контроль над автотрассой, связывающей Дамаск с границей с Иорданией и далее на Амман.

Силы Асада местами нарушают договоренности с оппозиции и уже захватили ряд населенных пунктов вдоль автотрассы Дамаск-Амман.

После того, как соглашение о перемирии вступило в силу, отряды оппозиции в провинции Дераа передали силам Асаду тяжелое вооружение. В руках оппозиции в регионе осталось лишь легкое вооружение.

Кроме того, в соответствии с условиями соглашения, часть вооруженных отрядов оппозиции отступили в западные районы Дераа и в провинцию Эль-Кунейтра.

Пока неизвестно, охватит ли режим прекращения огня западные районы Дераи и Эль-Кунейтру.

Соглашения по этим районам еще не подписано, а вооруженная оппозиция пока не сложила оружие.



Войска сирийского режима при поддержке проиранских сил и ВКС РФ 20 июня начали крупномасштабную наступательную операцию в подконтрольной оппозиции провинции Дераа на юго-западе Сирии. Жертвами атак стали свыше 200 мирных жителей.

Согласно заключенным в Астане в мае прошлого года договоренностям, провинция Дераа была включена в список зон деэскалации в Сирии, но спустя два месяца лишена этого статуса и объявлена Россией и США "зоной безопасности". Вскоре после этого США прекратили помощь отрядам оппозиции в этом районе Сирии.

За первые шесть месяцев 2018 года в Сирии погибло 4759 мирных жителей, в том числе 1104 ребенка и 798 женщин, говорится в отчете Сирийской сети по правам человека (SNHR).