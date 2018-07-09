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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 56722 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106715 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128045 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135327 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171191 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154021 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141617 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118348 просмотра

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Режим Асада обеспечил контроль над большей частью границы Сирии и Иордании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Режим Асада и его сторонники заняли КПП "Насиб" на границе Сирии с Иорданией и захватили около 85 процентов приграничной полосы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

При этом сторонники Асада прилагают усилия к тому, чтобы установить полный контроль над автотрассой, связывающей Дамаск с границей с Иорданией и далее на Амман.

Силы Асада местами нарушают договоренности с оппозиции и уже захватили ряд населенных пунктов вдоль автотрассы Дамаск-Амман.

После того, как соглашение о перемирии вступило в силу, отряды оппозиции в провинции Дераа передали силам Асаду тяжелое вооружение. В руках оппозиции в регионе осталось лишь легкое вооружение.

Кроме того, в соответствии с условиями соглашения, часть вооруженных отрядов оппозиции отступили в западные районы Дераа и в провинцию Эль-Кунейтра.

Пока неизвестно, охватит ли режим прекращения огня западные районы Дераи и Эль-Кунейтру.

Соглашения по этим районам еще не подписано, а вооруженная оппозиция пока не сложила оружие.

Войска сирийского режима при поддержке проиранских сил и ВКС РФ 20 июня начали крупномасштабную наступательную операцию в подконтрольной оппозиции провинции Дераа на юго-западе Сирии. Жертвами атак стали свыше 200 мирных жителей.

Согласно заключенным в Астане в мае прошлого года договоренностям, провинция Дераа была включена в список зон деэскалации в Сирии, но спустя два месяца лишена этого статуса и объявлена Россией и США "зоной безопасности". Вскоре после этого США прекратили помощь отрядам оппозиции в этом районе Сирии.

За первые шесть месяцев 2018 года в Сирии погибло 4759 мирных жителей, в том числе 1104 ребенка и 798 женщин, говорится в отчете Сирийской сети по правам человека (SNHR).

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