Рейтингове голосування “слуг народу” за урядовців: названі “міністри-улюбленці” нардепів

Цитата

“Засідання фракції найближчим часом не планується і кадрових рішень на цьому тижні теж не плануються. Ми дійсно завершили рейтингове голосування за міністрів. Ким найбільше задоволенні - це точно Михайло Федоров (Віце-прем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації України - ред.), і, наскільки я чула, - міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Внутрішньопартійних результатів ми ще не бачили, тому це з того, що я чула. Там не було голосування, що ти проти когось голосуєш, це було у позитивному сенсі. Питання стояло: якого міністра ми можемо оцінити як найефективнішого. А потім це все збивається в рейтинг. Чекаємо на остаточні результати”, - розповідає Гришина.

Контекст

У партії “Слуга народу” ще остаточно не визначилася щодо кадрових змін у Кабінеті міністрів. Відставки та нові призначення міністрів ще обговорюють в партії. За словами голови фракції Давида Арахамії, кожен депутат міг віддати один голос за міністра. “Зібрали такий рейтинг, подивилися на лідерів, подивилися на аутсайдерів. З аутсайдерами треба говорити щодо того: чи зможуть вони виправитися, встигнуть або ні. Лідерів навпаки треба підтримувати, щоб вони рухалися вперед”, - заявляв нардеп.

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Більш детально про старт нового політичного сезону читайте в матеріалі: Верховна Рада після канікул: депутати розглянуть проект Бюджету-2022 і відставки міністрів