Рейтинговое голосование "слуг народа" за членов правительства: названы "министры-любимцы" нардепов

Цитата

"Заседание фракции в ближайшее время не планируется и кадровых решений на этой неделе тоже не планируются. Мы действительно завершили рейтинговое голосование за министров. Кем больше всего довольны - это точно Михаил Федоров (Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Украины - ред.), и, насколько я слышала, - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Внутрипартийных результатов мы еще не видели, поэтому это с того, что я слышала. Там не было голосования, ты против кого-то голосуешь, это было в положительном смысле. Вопрос стоял: какого министра мы можем оценить как наиболее эффективного. А потом это все сбивается в рейтинг. Ждем окончательных результатов", - рассказывает Гришина.

Контекст

В партии "Слуга народа" еще окончательно не определилась относительно кадровых изменений в Кабинете министров. Отставки и новые назначения министров еще обсуждают в партии. По словам председателя фракции Давида Арахамии, каждый депутат мог отдать один голос за министра. "Собрали такой рейтинг, посмотрели на лидеров, посмотрели на аутсайдеров. С аутсайдерами надо говорить о том: смогут ли они исправиться, успеют или нет. Лидеров наоборот надо поддерживать, чтобы они двигались вперед", - заявлял нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве планируется 3-4 кадровых замены - Арахамия

Более подробно о старте нового политического сезона читайте в материале: Верховная Рада после каникул: депутаты рассмотрят проект бюджета-2022 и отставки министров