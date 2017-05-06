Рейтинг найнебезпечніших міст оприлюднили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Найнебезпечнішими містами України визнано Запоріжжя, Кропивницький, Київ, Сєвєродонецьк та Миколаїв. Про це свідчать дані рейтингу, складеного Інститутом суспільно-економічних досліджень, передає УНН.
Згідно з рейтингом, найбільш небезпечними обласними центрами в Україні визнано Запоріжжя, Кропивницький, Київ, Сєвєродонецьк та Миколаїв, натомість, у п’ятірку безпечних обласних центрів країни увійшли Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород та Вінниця.
Як розповіла експерт з макроекономічної політики інституту Крістіна Аврамченко, на позицію міста в рейтингу впливала кількість правопорушень та думка городян щодо рівня власної безпеки.
"Сприйняття громадянами стану безпеки в місті не завжди співпадають із об’єктивними даними щодо кількості кримінальних правопорушень. Так, в містах з приблизно однаковою кількістю кримінальних правопорушень громадяни оцінюють безпеку по-різному. Наприклад, в Івано-Франківську, Вінниці і Херсоні кількість кримінальних правопорушень приблизно однакова: від 150 до 165 на 10 тис. осіб. Проте, городяни почуваються по-різному. У Вінниці та Івано-Франківську безпечніше, а у Херсоні значно менш безпечно", – повідомила експерт.
Наголошується також, що опитування виявило і цікаві парадокси. Наприклад, у туристично привабливому Львові зареєстровано понад 200 кримінальних правопорушень на 10 тис. населення, однак безпечно почуваються 66% городян, в той час як у прифронтовому Маріуполі злочинність одна з найменших у країні (33 злочини на 10 тис. населення), проте лише 41% респондентів почуває себе у безпеці.
"Муніципальне опитування показало, що 73% хмельничан почуваються безпечно, йдучи додому ввечері після настання темряви. У той же час, в місті, порівняно з іншими обласними центрами, найменше кримінальних правопорушень – всього 2 на 10 тис. осіб. Натомість найменш безпечним обласним центром виявилось Запоріжжя, де зареєстровано понад 300 правопорушень на 10 тис. осіб, а безпечно почуваються тільки 44% городян", – додала К.Аврамченко.
Нагадаємо, місто Вінниця вже третій рік поспіль лідирує у рейтингу оцінки рівня задоволеності якістю життя жителів міст України.