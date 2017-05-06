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Рейтинг самых опасных городов обнародовали в Украине

Киев • УНН

 • 46080 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Самыми опасными городами Украины признано Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Институтом социально-экономических исследований, передает УНН.

Рейтинг самых опасных городов обнародовали в Украине

Согласно рейтингу, наиболее опасными областными центрами в Украине признано Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев, зато в пятерку безопасных областных центров страны вошли Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород и Винница.

Как рассказала эксперт по макроэкономической политике института Кристина Аврамченко, на позицию города в рейтинге влияли количество правонарушений и мнение горожан по уровню собственной безопасности.

"Восприятие гражданами состояния безопасности в городе не всегда совпадают с объективными данными о количестве уголовных преступлений. Так, в городах с примерно одинаковым количеством уголовных правонарушений граждане оценивают безопасность по-разному. Например, в Ивано-Франковске, Виннице и Херсоне количество уголовных преступлений примерно одинакова: от 150 до 165 на 10 тыс. человек. Однако, горожане чувствуют себя по-разному. В Виннице и Ивано-Франковске безопаснее, а в Херсоне значительно менее безопасно", - сообщила эксперт.

Отмечается также, что опрос выявил и интересные парадоксы. Например, в привлекательном для туристов Львове зарегистрировано более 200 уголовных правонарушений на 10 тыс. населения, однако безопасно чувствуют себя 66% горожан, в то время как в прифронтовом Мариуполе преступность одна из самых маленьких в стране (33 преступления на 10 тыс. населения), однако только 41% респондентов чувствует себя в безопасности.

"Муниципальный опрос показал, что 73% жителей Хмельницкого чувствуют себя безопасно, идя домой вечером после наступления темноты. В то же время, в городе по сравнению с другими областными центрами, меньше всего уголовных преступлений - всего 2 на 10 тыс. человек. Зато наименее безопасным областным центром оказалось Запорожье, где зарегистрировано более 300 преступлений на 10 тыс. человек, а безопасно чувствуют себя только 44% горожан", - добавила К.Аврамченко.

Напомним, город Винница уже третий год подряд лидирует в рейтинге оценки уровня удовлетворенности качеством жизни жителей городов Украины.

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