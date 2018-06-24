Рейтинг Макрона встановив новий антирекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. За результатами опитування Французького інституту громадської думки (IFOP) популярність французького президента Еммануеля Макрона досягла нового мінімуму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Journal du Dimanche.
Лише 40% французів підтримують політику президента та висловлюють до нього своє гарне ставлення.
Відмітимо, що для Франціє це не є абсолютним антирекордом: після одного року при владі Франсуа Олланд мав лише 26%, а Ніколя Саркозі - 36%.
Як повідомляв УНН, слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що у Італії немає проблем з мігрантами є проявом зарозумілості, заявив італійський віце-прем’єр і глава МВС Маттео Сальвіні.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримує запровадження фінансових санкцій проти країн, які відмовляються приймати прохачів притулку.