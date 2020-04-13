Реванш монополістів грального ринку: як фінансовий комітет догодив лотерейщикам

Незважаючи на те, що лобізм в Україні поза законом, а народні обранці повинні діяти і приймати рішення в інтересах народу, нині в Раді склався лотерейний пул депутатів, чітко орієнтований під інтереси одного гравця.

"Очолює його - глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Хоча сам себе він позиціонує як непричетну і навіть не подав жодної правки ", - пише видання Вести.

На думку журналістів, всі правки внесені іншими нардепами. Як вважають Вести такі депутати як Павло Фролов, Мар'ян Заблоцький, Тарас Тарасенко та Григорій Мамка просувають інтереси "лотерейників". Ці нардепи ратують за правки до законопроекту про те, щоб лотерею виключили із закону, а регулювання її діяльності здійснювалося нормами окремого закону, який був прийнятий ще в 2012 році. У старий же закон вони пропонують внести ряд правок в інтересах, як вважають журналісти, певного кола людей.

Також видання зазначає лояльність до "лотерейним правок" з боку нардепів Ярослава Залізняка і Миколи Княжицького.

"На окрему увагу заслуговує депутат Олег Марусяк - глава підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу. Саме він - відповідальний за законопроект і постійно метається між усіма представниками азартних ігор. З одного боку, він прекрасно розуміє необхідність і правильність підходу про поділ грального бізнесу так, щоб кожен організатор азартних ігор займався своєю діяльністю. З іншого боку, "лотерейщики", які давно обросли в українській політиці сильними країнами, весь час сунуть палиці в колеса і грають в закулісні ігри. Тому те, що відбувається сьогодні, виглядає для Марусяка як компроміс проти себе ", - пишуть Вести.

Лотерейний пул депутатів сукупно подав майже половину всіх правок до законопроекту.

"Суть цих правок зводиться до двох речей: перше - обдарувати лотереї усіма можливими і неможливими преференціями, друге - маніпулювати кількістю правок аж до блокування процесу прийняття закону, якщо з ними не домовитися. У такій ситуації Марусяк доводиться йти на певні компроміси, паралельно ігноруючи інтереси інших видів азартних ігор, у яких немає такого сильного лобі у вигляді Голови комітету, членом якого є Марусяк. Через таку позицію депутатів лотерейного пулу з'являються утискання абсолютно всіх видів азартних ігор, щоб лотерея могла прогнути їх під себе. Ви запитаєте навіщо це "лотерейщикам"? ", - пише видання.

На думку, журналістів видання відповідь проста, сьогодні "лотерейщики" "займаються імітацією онлайн-казино, букмекерською діяльністю, ігрових автоматів, казино і багатьма іншими видами азартних ігор, що в сукупності приносить їм надзвичайний дохід, якого їм вистачить ще не на один депутатський пул ". "Лотерейники" хочуть залишитися монополістами і далі "грати в чорну" набиваючи офшори і практично нічого не сплачуючи в бюджет країни.

У статті розбирається про які саме утиски йдеться.

По-перше, виявляється, не всі учасники ринку азартних ігор однаково рівні, є "рівніше", а саме - лотереї. Адже, тепер вони тепер виключені з проекту закону. Під лотереї тепер будуть удосконалювати закон 2012 року. Ймовірно з перевагами для власників лотерей.

По-друге, запропоновані правки, передбачають заборону прийому ставок на віртуальні ігри (кіберспорт), лото, казино, політичні події і багато іншого, тобто крім класичного спорту ні на що інше ставки робити не можна. Таким чином, відбувається фантастична звуження обсягу ринку і його конкурентоспроможності, адже в інших країнах ставити можна практично на все що завгодно (точніше - на все, що легально). З точки зору світового беттінга це робить Україну вкрай непривабливою і відкидає нашу країну далі, ніж країни "третього світу".

По-третє, депутати внесли правку про уточнення по онлайн системі, яка тепер передбачає моніторинг кожної дії з прийому ставки, яке в більшості випадків не несе ніякої інформації. На думку, журналістів, такий обсяг даних не витримає жодна система, а нова буде створюватися роками і весь цей час ринок азартних ігор буде заблокований, а під виглядом лотереї будуть працювати інші види ігор.

"По-четверте, редагування від вищевказаних депутатів також блокують розвиток грального бізнесу, так як встановлюють, що гральне обладнання повинно бути у власності. Це норма - явне підігравання тим компаніям, у яких все своє і все оформлено в Україні. Чому організаторам азартних ігор не можна брати обладнання в оренду або лізинг? Відповідь одна - це робиться для того, щоб відсікти неугодних ", - пишуть Вести. .

По-п'яте, лотерейний пул депутатів вирішили зробити лотерею ще і букмекерською діяльністю - вони внесли до перехідних положень законопроекту "Про легалізацію азартних ігор" зміни в закон "Про лотереї", додавши в нього такий термін, як лотерея тото (на даний час цього терміна немає в законі) - лотерея, результат розіграшу якої визначається в залежності від вгадування гравцем попередньо невідомого результату спортивної події (подій), на результат якої гравець і / або оператор лотереї не мають можливості вплинути.

"По-шосте, дискримінаційними є також правки, які передбачають, що під один бренд може реалізовуватися один вид азартних ігор. Чому бренд компанії як своєрідний знак якості не може покривати різні види діяльності? Чому великі міжнародні ігрові холдинги не маю право займатися різними видами діяльності, якщо вони в звичайному порядку отримують на це ліцензії, оплачують платежі, дотримуються всі необхідні вимоги. У чому логіка таких пропозицій? А в тому, щоб просто насолити конкурентам. До маніпуляторного пропозицій також можна віднести і положення, що передбачає, що ставки можна робити тільки від осіб, які перебувають на території України. Навіщо обмежувати географію, тим самим звужуючи ринок? І як контролювати звідки громадяни України будуть використовувати сервіс? ", - задаються питаннями журналісти.

Найцікавіше, що ці дії йдуть врозріз з волею Президента, який прекрасно розуміє необхідність чесної і збалансованої легалізації для всіх гравців ринку. Відзначається також, що такі правки ставлять під загрозу наповнення держбюджету, а це за оцінками експертів - 4 млрд гривень. Але більшість організаторів азартних ігор не захочуть працювати на основі таких урізаних правил.

Автори статті сумніваються, що лотерейних бізнес захоче компенсувати такі втрати бюджету.