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Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Баталии вокруг законопроекта “О легализации азартных игр” разворачиваются с новой силой. Пока страна борется с коронавирусом, люди из-за карантина теряют работу и средства существования, а правительство судорожно ищет, где бы наполнить бюджет — некоторые народные избранники “под шумок” пытаются “нагреть руки” на легализации “игорки”, прогибаясь под лотерейных операторов, пишет издание Вести, сообщает УНН.

Несмотря на то, что лоббизм в Украине вне закона, а народные избранники должны действовать и принимать решения в интересах народа, ныне в Раде сложился лотерейный пул депутатов, четко ориентированный под интересы одного игрока.
“Возглавляет его — глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Хотя сам себя он позиционирует как непричастного и даже не подал ни одной правки”, — пишет издание Вести.

По мнению журналистов, все правки внесены другими нардепами. Как считают Вести такие депутаты как Павел Фролов, Марьян Заблоцкий, Тарас Тарасенко и Григорий Мамка продвигают интересы “лотерейщиков”. Эти нардепы ратуют за правки в законопроект о том, чтобы лотерею исключили из закона, а регулирование ее деятельности осуществлялось нормами отдельного закона, который был принят еще в 2012 году. В старый же закон они предлагают внести ряд правок в интересах, как считают журналисты, определенного круга людей.

Также издание отмечает лояльность к “лотерейным правкам” со стороны нардепов Ярослава Железняка и Николая Княжицкого.

“Отдельного внимания заслуживает депутат Олег Марусяк — глава подкомитета по вопросам организации и налогообложения игрального бизнеса. Именно он — ответственный за законопроект и постоянно мечется между всеми представителями азартных игр. С одной стороны, он прекрасно понимает необходимость и правильность подхода об разделении игорного бизнеса так, чтобы каждый организатор азартных игр занимался своей деятельностью. С другой стороны, „лотерейщики“, которые давно обросли в украинской политике сильными корнями, все время суют палки в колеса и играют в закулисные игры. Поэтому то, что происходит сегодня, выглядит для Марусяка как компромисс против себя”, — пишут Вести.

Лотерейный пул депутатов совокупно подал почти половину всех правок к законопроекту.

“Суть этих правок сводится к двум вещам: первое — одарить лотереи всеми возможными и невозможными преференциями, второе — манипулировать количеством правок вплоть до блокировки процесса принятия закона, если с ними не договориться. В такой ситуации Марусяку приходится идти на определенные компромиссы, параллельно игнорируя интересы других видов азартных игр, у которых нет такого сильного лобби в виде Главы комитета, членом которого является Марусяк. Из-за такой позиции депутатов лотерейного пула появляются утеснения абсолютно всех видов азартных игр, чтобы лотерея могла прогнуть их под себя. Вы спросите зачем это „лотерейщикам“?”, — пишет издание.

По мнению, журналистов издания ответ прост, сегодня “лотерейщики” “занимаются имитацией онлайн-казино, букмекерской деятельностью, игровых автоматов, казино и многими другими видами азартных игр, что в совокупности приносит им баснословный доход, которого им хватит еще не на один депутатский пул”. “Лотерейщики” хотят остаться монополистами и далее “играть в черную” набивая офшоры и практически ничего не платя в бюджет страны.

В статье разбирается о каких именно притеснениях идет речь.

Во-первых, оказывается, не все участники рынка азартных игр одинаково равны, есть “ровнее”, а именно — лотереи. Ведь, теперь они теперь исключены из проекта закона. Под лотереи теперь будут совершенствовать закон 2012 года. Вероятно с преимуществами для держателей лотерей.

Во-вторых, предложенные правки, предусматривают запрет приема ставок на виртуальные игры (киберспорт), лото, казино, политические события и многое другое, то есть кроме классического спорта ни на что другое ставки делать нельзя. Таким образом, происходит фантастическое сужение объема рынка и его конкурентоспособности, ведь в других странах ставить можно практически на все что угодно (точнее — на все, что легально). С точки зрения мирового беттинга это делает Украину крайне непривлекательной и отбрасывает нашу страну дальше, чем страны “третьего мира”.

В-третьих, депутаты внесли правку об уточнении по онлайн системе, которая теперь предусматривает мониторинг каждого действия с приема ставки, которое в большинстве случаев не несет никакой информации. По мнению, журналистов, такой объем данных не выдержит ни одна система, а новая будет создаваться годами и все это время рынок азартных игор будет заблокирован, а под видом лотереи будут работать другие виды игор.

“В-четвертых, правки от вышеуказанных депутатов также блокируют развитие игорного бизнеса, так как устанавливают, что игорное оборудование должно быть в собственности. Это норма — явное подыгрывание тем компаниям, у которых все свое и все оформлено в Украине. Почему организаторам азартных игр нельзя брать оборудование в аренду или лизинг? Ответ один — это делается для того, чтобы отсечь неугодных”, — пишут Вести. .

В-пятых, лотерейный пул депутатов решили сделать лотерею еще и букмекерской деятельностью — они внесли в переходные положения законопроекта “О легализации азартных игр” изменения в закон “О лотереях”, добавив в него такой термин, как лотерея тото (на данное время этого термина нет в законе) — лотерея, результат розыгрыша которой определяется в зависимости от угадывания игроком предварительно неизвестного результата спортивного события (событий), на результат которой игрок и/или оператор лотереи не имеют возможности повлиять.

“В-шестых, дискриминационными являются также правки, которые предусматривают, что под один бренд может реализовываться один вид азартных игр. Почему бренд компании как своеобразный знак качества не может покрывать разные виды деятельности? Почему крупные международные игровые холдинги не имею право заниматься разными видами деятельности, если они в обычном порядке получают на это лицензии, оплачивают платежи, соблюдают все необходимые требования. В чем логика таких предложений? А в том, чтобы просто насолить конкурентам. К манипуляторным предложениям также можно отнести и положение, предусматривающее, что ставки можно делать только от лиц, которые находятся на территории Украины. Зачем ограничивать географию, тем самым сужая рынок? И как контролировать откуда граждане Украины будут использовать сервис?”, — задаются вопросами журналисты.

Самое интересное, что эти действия идут вразрез с волей Президента, который прекрасно понимает необходимость честной и сбалансированной легализации для всех игроков рынка. Отмечается также, что такие правки ставят под угрозу наполнение госбюджета, а это по оценкам экспертов — 4 млрд гривен. Но большинство организаторов азартных игор не захотят работать на основе таких урезанных правил.

Авторы статьи сомневаются, что лотерейных бизнес захочет компенсировать такие потери бюджета.

Украинские Национальные Новости

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