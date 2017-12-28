Рева повідомив, якою була середньомісячна зарплата у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2017 році середньомісячна зарплата в Україні становила 6 тис. 900 гривень. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
"Середньомісячна зарплата у 2017 році становила 6 тис. 900 гривень", - повідомив Рева.
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Так, зазначено, що в січні 2017 року реальна заробітна плата зросла на 21,4% в порівнянні з січнем 2016 року.
Як повідомляв УНН, наприкінці 2018 року середня зарплата українців може досягти показника в 10 тисяч гривен.