Reuters: ЄС планує заборону на імпорт російських вугілля та хімікатів, але не нафти і газу

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За словами джерела, Євросоюз також запропонує заборонити експорт до росії ще на 10 млрд євро на рік, у тому числі напівпровідників, комп'ютерів, технологій для СПГ-газу та іншого електричного та транспортного обладнання.

За словами джерела, російським суднам та вантажівкам буде заборонено захід/в'їзд до ЄС, що ще більше вдарить по торгівлі, за винятком енергоносіїв, продуктів харчування та ліків.

За словами джерела, ЄС, до якого входять 27 країн, також заборонить усі операції з ВТБ та ще трьома російськими банками, які вже були виключені із системи обміну повідомленнями SWIFT, а до санкційного списку ЄС будуть додані ще десятки фізичних осіб, включаючи олігархів та політиків.

Заборона на імпорт вугілля, якщо її схвалять країни ЄС, стане першою забороною на імпорт енергоносіїв із росії, ухваленою блоком з того часу, як 24 лютого Москва розпочала війну проти України.

Єврокомісія запропонувала таку заборону в січні, якщо росія вторгнеться у свого сусіда, але джерела в ЄС повідомили Reuters, що пропозицію заблокували Німеччина, країна ЄС, яка найбільше залежить від російського вугілля. Джерело в уряді Німеччини повідомило Reuters, що Німеччина підтримає поетапне ембарго ЄС на імпорт російського вугілля. За словами джерела в ЄС, заборона на імпорт вугілля коштуватиме блоку близько 4 мільярдів євро на рік. Для порівняння, минулого року ЄС імпортував із росії нафти та газу на суму близько 100 мільярдів євро.

"Джерела повідомили, що ЄС працює над заходами щодо нафти та газу, але ще не ухвалив жодних рішень", - пише видання.

Нові заходи, як вказано, передбачатимуть також зупинку перевезення товарів автомобільним та морським транспортом, за винятком критично важливих імпортних товарів, включаючи газ та нафту. ЄС уже заборонив авіасполучення з росією.

Застосування деяких санкцій може бути утрудненим, неодноразово заявляли офіційні особи, оскільки не завжди легко визначити походження вантажного судна.

За словами джерела, також буде запропоновано заборону на ввезення з росії деревини, цементу, каучуку та хімікатів, а також елітних продуктів харчування, включаючи ікру та спиртні напої, такі як горілка, на загальну суму близько 5 мільярдів євро на рік.

За словами джерела, включаючи близько 10 мільярдів євро із запланованої заборони на експорт технологій до росії, нові обмеження скоротять обсяг торгівлі між ЄС та росією як мінімум на 20 мільярдів євро на рік.

Заборони на імпорт набудуть чинності відразу ж, щойно санкції будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС, з періодами скасування, тривалість яких ще не визначена, повідомило джерело.

Доповнення

ЄС уже схвалив чотири пакети санкцій, включаючи заморожування активів російського центрального банку, і нові заходи мають ще більше вплинути на торгівлю з росією.