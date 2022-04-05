Reuters: ЄС планує заборону на імпорт російських вугілля та хімікатів, але не нафти і газу

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 64264 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 74027 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 84348 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89531 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99914 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152428 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71456 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152090 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110030 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69517 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3м/с
60%
Популярнi новини

Навіть організували Макдональдс: громадяни Китаю, взяті в полон, задоволені ставленням України до них

14 квітня, 15:57 • 10287 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24885 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14012 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 10716 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14895 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 64264 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152428 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175789 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152090 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96781 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99357 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43908 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47276 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61858 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Reuters: ЄС планує заборону на імпорт російських вугілля та хімікатів, але не нафти і газу

Київ • УНН

 • 131025 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Європейська комісія у вівторок запропонує країнам ЄС ввести нові санкції проти росії, включаючи заборону імпорту вугілля, деревини, хімікатів та інших товарів на суму близько 9 мільярдів євро (9,86 мільярда доларів) на рік, з посиланням на джерело у ЄС повідомило Reuters, пише УНН.

Reuters: ЄС планує заборону на імпорт російських вугілля та хімікатів, але не нафти і газу

Деталі

За словами джерела, Євросоюз також запропонує заборонити експорт до росії ще на 10 млрд євро на рік, у тому числі напівпровідників, комп'ютерів, технологій для СПГ-газу та іншого електричного та транспортного обладнання.

За словами джерела, російським суднам та вантажівкам буде заборонено захід/в'їзд до ЄС, що ще більше вдарить по торгівлі, за винятком енергоносіїв, продуктів харчування та ліків.

За словами джерела, ЄС, до якого входять 27 країн, також заборонить усі операції з ВТБ та ще трьома російськими банками, які вже були виключені із системи обміну повідомленнями SWIFT, а до санкційного списку ЄС будуть додані ще десятки фізичних осіб, включаючи олігархів та політиків.

Заборона на імпорт вугілля, якщо її схвалять країни ЄС, стане першою забороною на імпорт енергоносіїв із росії, ухваленою блоком з того часу, як 24 лютого Москва розпочала війну проти України.

Єврокомісія запропонувала таку заборону в січні, якщо росія вторгнеться у свого сусіда, але джерела в ЄС повідомили Reuters, що пропозицію заблокували Німеччина, країна ЄС, яка найбільше залежить від російського вугілля. Джерело в уряді Німеччини повідомило Reuters, що Німеччина підтримає поетапне ембарго ЄС на імпорт російського вугілля. За словами джерела в ЄС, заборона на імпорт вугілля коштуватиме блоку близько 4 мільярдів євро на рік. Для порівняння, минулого року ЄС імпортував із росії нафти та газу на суму близько 100 мільярдів євро.

"Джерела повідомили, що ЄС працює над заходами щодо нафти та газу, але ще не ухвалив жодних рішень", - пише видання.

Нові заходи, як вказано, передбачатимуть також зупинку перевезення товарів автомобільним та морським транспортом, за винятком критично важливих імпортних товарів, включаючи газ та нафту. ЄС уже заборонив авіасполучення з росією.

Застосування деяких санкцій може бути утрудненим, неодноразово заявляли офіційні особи, оскільки не завжди легко визначити походження вантажного судна.

За словами джерела, також буде запропоновано заборону на ввезення з росії деревини, цементу, каучуку та хімікатів, а також елітних продуктів харчування, включаючи ікру та спиртні напої, такі як горілка, на загальну суму близько 5 мільярдів євро на рік.

За словами джерела, включаючи близько 10 мільярдів євро із запланованої заборони на експорт технологій до росії, нові обмеження скоротять обсяг торгівлі між ЄС та росією як мінімум на 20 мільярдів євро на рік.

Заборони на імпорт набудуть чинності відразу ж, щойно санкції будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС, з періодами скасування, тривалість яких ще не визначена, повідомило джерело.

Доповнення

ЄС уже схвалив чотири пакети санкцій, включаючи заморожування активів російського центрального банку, і нові заходи мають ще більше вплинути на торгівлю з росією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,631.41