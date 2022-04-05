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Reuters: ЕС планирует запрет на импорт российских угля и химикатов, но не нефти и газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Европейская комиссия во вторник предложит странам ЕС ввести новые санкции против россии, включая запрет импорта угля, древесины, химикатов и других товаров на сумму около 9 миллиардов евро (9,86 миллиарда долларов) в год, со ссылкой на источник в ЕС сообщило Reuters, пишет УНН.

Reuters: ЕС планирует запрет на импорт российских угля и химикатов, но не нефти и газа

Детали

По словам источника, Евросоюз также предложит запретить экспорт в россию еще на 10 млрд евро в год, в том числе полупроводников, компьютеров, технологий для СПГ-газа и другого электрического и транспортного оборудования.

По словам источника, российским судам и грузовикам будет запрещено заход/въезд в ЕС, что еще больше ударит по торговле, за исключением энергоносителей, продуктов питания и лекарств.

По словам источника, ЕС, в который входят 27 стран, также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы обмена информацией SWIFT, а в санкционный список ЕС будут добавлены еще десятки физических лиц, включая олигархов и политиков.

Запрет на импорт угля, если его одобрят страны ЕС, станет первым запретом на импорт энергоносителей из россии, принятым блоком с тех пор, как 24 февраля Москва начала войну против Украины.

Еврокомиссия предложила такой запрет в январе, если россия вторгнется на территорию своего соседа, но источники в ЕС сообщили Reuters, что предложение заблокировала Германия, страна ЕС, которая больше всего зависит от российского угля. Источник в правительстве Германии сообщил Reuters, что Германия поддержит поэтапное эмбарго ЕС на импорт российского угля. По словам источника в ЕС, запрет на импорт угля будет стоить блоку около 4 миллиардов евро в год. Для сравнения, в прошлом году ЕС импортировал из россии нефти и газа на сумму около 100 миллиардов евро.

"Источники сообщили, что ЕС работает над мерами по нефти и газу, но еще не принял никаких решений", - пишет издание.

Новые меры, как указано, также будут предусматривать остановку перевозки товаров автомобильным и морским транспортом, за исключением критически важных импортных товаров, включая газ и нефть. ЕС уже запретил авиасообщение с россией.

Применение некоторых санкций может быть затрудненным, неоднократно заявляли официальные лица, поскольку не всегда легко определить происхождение грузового судна.

По словам источника, также будет предложен запрет на ввоз из россии древесины, цемента, каучука и химикатов, а также элитных продуктов питания, включая икру и спиртные напитки, такие как водка, на общую сумму около 5 миллиардов евро в год.

По словам источника, включая около 10 миллиардов евро из запланированного запрета на экспорт технологий в россию, новые ограничения сократят объем торговли между ЕС и россией как минимум на 20 миллиардов евро в год.

Запреты на импорт вступят в силу сразу же, как только санкции будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, с периодами отмены, продолжительность которых еще не определена, сообщил источник.

Дополнение

ЕС уже одобрил четыре пакета санкций, включая замораживание активов российского центрального банка, и новые меры должны еще больше повлиять на торговлю с россией.

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