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Reuters: уряд Великої Британії звинувачує Росію в кібершпіонажі

Київ • УНН

 • 9764 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Велика Британія звинувачує Росію в кібершпіонажі та ігноруванні норм міжнародного права. Про це, як повідомляє агентство Reuters, заявив прес-секретар британського уряду, який прокоментував твердження Лондона і Вашингтона про те, що російські хакери атакують мережі державних відомств, підприємств і критичних об'єктів інфраструктури по всьому світу, передає УНН

“Це ще один приклад ігнорування Росією міжнародних норм і світового порядку – на цей раз шляхом розгорнутої кампанії кібершпіонажу і агресії, якими вона намагається підірвати уряду і дестабілізувати бізнес”, – наводить агентство слова представника британського кабміну. “Виявлення цієї шкідливої ​​діяльності робить чітке послання Росії: ми знаємо, що ви робите, і ви не досягнете успіху”, – стверджує він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спецслужби ФРН побачили російський слід у кібератаках на урядові мережі

Нагадаємо, керівництво британських спецслужб готує відповідь на можливу атаку з боку російських хакерів з публікацією компромату на міністрів, депутатів і високопоставлених осіб Сполученого Королівства.

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