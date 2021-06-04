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Reuters: США розглядатимуть справи про кібератаки так само, як справи про тероризм

Київ • УНН

 • 13813 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністерство юстиції США дасть розслідуванням здирницьких кібератак пріоритетність, аналогічну розслідуванням справ, пов’язаних з терористичною діяльністю. Як повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на офіційні джерела, це рішення пов’язане з недавньою кібератакою на трубопровідну компанію Colonial Pipeline, а також зі збільшенням частотності кіберзлочинів, інформує УНН.

Reuters: США розглядатимуть справи про кібератаки так само, як справи про тероризм

Цитата

“Цей <...> процес, необхідний для того, щоб гарантувати, що ми відстежуємо всі випадки здирництва незалежно від того, куди (в яке відомство) воно може бути передано всередині країни”, — заявив виконуючий обов’язки заступника генерального прокурора в міністерстві юстиції Джон Карлін. Згідно з новим внутрішньому керівництву, така пріоритетність передбачає, що слідчі, які займаються справами про вимаганнях, повинні будуть ділитися як оновленою інформацією по справі, так і актуальною технічною інформацією з керівництвом у Вашингтоні, відзначає видання.

Доповнення

Раніше подібний алгоритм використовувався в розслідуванні справ, пов’язаних з тероризмом, але на справи, пов’язані з кібератаками, він поширюється вперше. Згідно керівництву, справи, які відтепер вимагають повідомлення цільової групи у Вашингтоні, включають випадки, пов’язані з антивірусним забезпеченням, незаконними онлайн-форумами або ринками, криптовалютою, ботнетами, а також онлайн-послугами з відмивання грошей.

Кібератака на Colonial Pipeline

Зупинка системи протяжністю 8 900 км стало найбільш руйнівною кібератакою за всю історію спостережень, в результаті чого мільйони барелів бензину, дизельного палива і реактивного палива не потрапили на Східне узбережжя з узбережжя Мексиканської затоки.

Хакери взяли в заручники комп’ютерну мережу Colonial Pipeline і успішно вимагали мільйони доларів в цифровий валюті.

Інцидент висунув кібербезпеку критично важливої ​​інфраструктури США на перше місце в національному порядку денному.

Слідчі у справі Colonial Pipeline стверджують, що програмне забезпечення для атаки було поширене бандою DarkSide, до складу якої входять російськомовні і яка уникає хакерських атак на території колишнього Радянського Союзу.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія повинна нести певну відповідальність, оскільки злом стався зсередини її кордонів.

Кібератака на завод JBS

Компанія JBS повідомила про атаки 31 травня, через них довелося зупинити переробку на одному з найбільших заводів в Канаді і забій великої рогатої худоби і овець в Австралії.

Представниця Білого дому заявила, що JBS отримала вимогу викупу від “злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії”.

JBS заявила у вівторок, що “переважна більшість” її заводів запрацює з середи.

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