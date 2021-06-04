Reuters: США розглядатимуть справи про кібератаки так само, як справи про тероризм

Зупинка системи протяжністю 8 900 км стало найбільш руйнівною кібератакою за всю історію спостережень, в результаті чого мільйони барелів бензину, дизельного палива і реактивного палива не потрапили на Східне узбережжя з узбережжя Мексиканської затоки.
Хакери взяли в заручники комп’ютерну мережу Colonial Pipeline і успішно вимагали мільйони доларів в цифровий валюті.
Інцидент висунув кібербезпеку критично важливої інфраструктури США на перше місце в національному порядку денному.
Слідчі у справі Colonial Pipeline стверджують, що програмне забезпечення для атаки було поширене бандою DarkSide, до складу якої входять російськомовні і яка уникає хакерських атак на території колишнього Радянського Союзу.
Президент США Джо Байден заявив, що Росія повинна нести певну відповідальність, оскільки злом стався зсередини її кордонів.
Кібератака на завод JBS
Компанія JBS повідомила про атаки 31 травня, через них довелося зупинити переробку на одному з найбільших заводів в Канаді і забій великої рогатої худоби і овець в Австралії.
Представниця Білого дому заявила, що JBS отримала вимогу викупу від “злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії”.
JBS заявила у вівторок, що “переважна більшість” її заводів запрацює з середи.