Reuters: США будут рассматривать дела про кибератаки так же, как дела о терроризме

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29446 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 62959 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 79825 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 234687 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 134412 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 403055 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317629 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215802 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245282 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255815 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
49%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 8548 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 7090 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 7626 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 4878 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 13303 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 4650 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 13431 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141665 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 234687 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 403055 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13988 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22649 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51724 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75825 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60625 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Reuters: США будут рассматривать дела про кибератаки так же, как дела о терроризме

Киев • УНН

 • 13813 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Министерство юстиции США даст расследованием грабительским кибератак приоритетность, аналогичную расследованием дел, связанных с террористической деятельностью. Как сообщил в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальные источники, это решение связано с недавней кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, а также с увеличением частотности киберпреступлений, информирует УНН.

Reuters: США будут рассматривать дела про кибератаки так же, как дела о терроризме

Цитата

“Этот <...> процесс, необходим для того, чтобы гарантировать, что мы отслеживаем все случаи вымогательства независимо от того, куда (в какое ведомство) оно может быть передано внутри страны”, — заявил исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора в министерстве юстиции Джон Карлин. Согласно новому внутреннем руководству, такая приоритетность предусматривает, что следователи, занимающиеся делами о вымогательствах, должны будут делиться как обновленной информацией по делу, так и актуальной технической информации с руководством в Вашингтоне, отмечает издание.

Дополнение

Ранее подобный алгоритм использовался в расследовании дел, связанных с терроризмом, но на дела, связанные с кибератаками, он распространяется впервые. Согласно руководству, дела, которые отныне требуют сообщение целевой группы в Вашингтоне, включают случаи, связанные с антивирусным обеспечением, незаконными онлайн-форумами или рынками, криптовалютой, ботнетами, а также онлайн-услугами по отмыванию денег.

Кибератака на Colonial Pipeline

Остановка системы протяженностью 8900 км стало самым разрушительным кибератакой за всю историю наблюдений, в результате чего миллионы баррелей бензина, дизельного топлива и реактивного топлива не попали на Восточное побережье с побережья Мексиканского залива.

Хакеры взяли в заложники компьютерную сеть Colonial Pipeline и успешно требовали миллионы долларов в цифровой валюте.

Инцидент выдвинул кибербезопасности критически важной инфраструктуры США на первое место в национальном повестке дня.

Следователи по делу Colonial Pipeline утверждают, что программное обеспечение для атаки было распространено бандой DarkSide, в состав которой входят русскоязычные и которая избегает хакерских атак на территории бывшего Советского Союза.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна нести определенную ответственность, поскольку злом произошел изнутри ее границ.

Кибератака на завод JBS

Компания JBS сообщила об атаках 31 мая, через них пришлось остановить переработку на одном из крупнейших заводов в Канаде и убой крупного рогатого скота и овец в Австралии.

Представительница Белого дома заявила, что JBS получила требование выкупа от “преступной организации, которая, вероятно, базируется в России”.

JBS заявила во вторник, что “подавляющее большинство” ее заводов заработает со среды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75