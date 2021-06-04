Reuters: США будут рассматривать дела про кибератаки так же, как дела о терроризме

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“Этот <...> процесс, необходим для того, чтобы гарантировать, что мы отслеживаем все случаи вымогательства независимо от того, куда (в какое ведомство) оно может быть передано внутри страны”, — заявил исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора в министерстве юстиции Джон Карлин. Согласно новому внутреннем руководству, такая приоритетность предусматривает, что следователи, занимающиеся делами о вымогательствах, должны будут делиться как обновленной информацией по делу, так и актуальной технической информации с руководством в Вашингтоне, отмечает издание.

Дополнение

Ранее подобный алгоритм использовался в расследовании дел, связанных с терроризмом, но на дела, связанные с кибератаками, он распространяется впервые. Согласно руководству, дела, которые отныне требуют сообщение целевой группы в Вашингтоне, включают случаи, связанные с антивирусным обеспечением, незаконными онлайн-форумами или рынками, криптовалютой, ботнетами, а также онлайн-услугами по отмыванию денег.

Кибератака на Colonial Pipeline