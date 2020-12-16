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Reuters повідомляє про ймовірний зрив глобальної програми ВООЗ щодо вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Глобальна програма з вакцинації від коронавірусу жителів бідних країн, розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), може зірватися через проблеми з контрактами і поставками. Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішні документи організації, пише УНН.

Reuters повідомляє про ймовірний зрив глобальної програми ВООЗ щодо вакцинації від COVID-19

Йдеться про проект COVAX, який передбачає до кінця 2021 року поставку 2 млрд доз вакцини від COVID-19 в 91 країну для щеплення 20% найбільш вразливих і бідних верств населення. Перш за все, маються на увазі жителі країн Африки, Азії і Латинської Америки. Реалізації проекту можуть перешкодити складні договірні відносини з країнами-одержувачами препарату, ризики поставок і брак коштів. Зрив COVAX може привести до того, що населення бідних країн залишиться без щеплення до 2024 року.

Оператором програми разом з ВООЗ виступає Gavi — міжнародна асоціація фармкомпаній, урядів, благодійних організацій і приватних меценатів, яка організовує кампанії вакцинації по всьому світу.

Потенційний зрив вакцинації може статися через те, що програма була розроблена в поспіху. Для оцінок ризиків в листопаді Gavi найняла фахівців з інвестгрупи Citigroup. У представленому звіті експертів йдеться, що головною загрозою для провалу кампанії є умови контрактів на поставку вакцин, які дозволяють країнам не купувати препарати.

COVAX укладає з виробниками попередні договори і бронює для бідних країн вакцини. Це бронювання оплачується або одержувачами препаратів, або спонсорами програми (основні вливання в проект роблять ЄС і Велика Британія). Однак країни-одержувачі вакцин можуть відмовитися від покупки, якщо вони знайдуть більш дешеві або вигідні варіанти, через брак коштів або ж вироблення у населення колективного імунітету — це зробить вакцинацію безглуздою.

Нагадаємо, раніше ВООЗ назвала чисельність населення світу, яку потрібно вакцинувати — щоб зупинити COVID-19.

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