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Reuters сообщает о возможном срыве глобальной программы ВОЗ по вакцинации от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глобальная программа по вакцинации от коронавируса жителей бедных стран, разработанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может сорваться из-за проблем с контрактами и поставками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы организации, пишет УНН.

Reuters сообщает о возможном срыве глобальной программы ВОЗ по вакцинации от COVID-19

Речь идет о проекте COVAX, который предполагает к концу 2021 года поставку 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в 91 страну для прививки 20% наиболее уязвимых и бедных слоев населения. Прежде всего, имеются в виду жители стран Африки, Азии и Латинской Америки. Реализации проекта могут помешать сложные договорные отношения со странами-получателями препарата, риски поставок и нехватка средств. Срыв COVAX может привести к тому, что население бедных стран останется без прививки до 2024 года.

Оператором программы вместе с ВОЗ выступает Gavi — международная ассоциация фармкомпаний, правительств, благотворительных организаций и частных меценатов, организующая кампании вакцинации по всему миру.

Потенциальный срыв вакцинации может произойти из-за того, что программа была разработана в спешке. Для оценок рисков в ноябре Gavi наняла специалистов из инвестгруппы Citigroup. В представленном отчете экспертов говорится, что главная угроза для провала кампании являются условия контрактов на поставку вакцин, которые позволяют странам не покупать препараты.

COVAX заключает с производителями предварительные договоры и бронирует для бедных стран вакцины. Это бронь оплачивается либо получателями препаратов, либо спонсорами программы (основные вливания в проект делают ЕС и Великобритания). Однако страны-получатели вакцин могут отказаться от покупки, если они найдут более дешевые или выгодные варианты, из-за нехватки средств или же выработки у населения коллективного иммунитета — это сделает вакцинацию бессмысленной.

Напомним, ранее ВОЗ назвала численность населения мира, которую нужно вакцинировать — чтобы остановить COVID-19.

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