Ретроспектива Д.Боуї в Лондоні стала найбвідвідуванішою в історії музею
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ретроспектива Девіда Боуї в Лондоні стала найвідвідуванішою в історії музею. Експозицію під назвою David Bowie Is, яка пройшла вже на восьми майданчиках по всьому світу, подивилися понад 1,5 мільйона відвідувачів, передає УНН з посиланням на BBC.
Близько 312 тис. глядачів побували в самому музеї, де виставка про життя і творчість музиканта стартувала в 2013 році. Всього в міжнародному турі експозиції, який завершиться до 2017 року, планується 10 міст.
“В експозиції представлено понад 300 об’єктів, у тому числі рукописи, костюми, фотографії і рідкісний реквізит з виступів співака. Виставка простежує взаємний вплив творчості Д.Боуї та різних напрямків мистецтва і фокусується на його досягнення в галузі музики, моди, театру і графічного дизайну,” — йдеться в повідомленні.
Лондонський музей Вікторії і Альберта — найбільший в світі музей декоративно-прикладного мистецтва і дизайну.