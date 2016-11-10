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Ретроспектива Д.Боуї в Лондоні стала найбвідвідуванішою в історії музею

Ретроспектива Д.Боуї в Лондоні стала найбвідвідуванішою в історії музею

Київ • УНН

 • 7030 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ретроспектива Девіда Боуї в Лондоні стала найвідвідуванішою в історії музею. Експозицію під назвою David Bowie Is, яка пройшла вже на восьми майданчиках по всьому світу, подивилися понад 1,5 мільйона відвідувачів, передає УНН з посиланням на BBC.

Близько 312 тис. глядачів побували в самому музеї, де виставка про життя і творчість музиканта стартувала в 2013 році. Всього в міжнародному турі експозиції, який завершиться до 2017 року, планується 10 міст.

“В експозиції представлено понад 300 об’єктів, у тому числі рукописи, костюми, фотографії і рідкісний реквізит з виступів співака. Виставка простежує взаємний вплив творчості Д.Боуї та різних напрямків мистецтва і фокусується на його досягнення в галузі музики, моди, театру і графічного дизайну,” — йдеться в повідомленні.

Лондонський музей Вікторії і Альберта — найбільший в світі музей декоративно-прикладного мистецтва і дизайну.

Українські Національні Новини

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