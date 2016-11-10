Ретроспектива Д.Боуи в Лондоне стала самой посещаемой в истории музея
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ретроспектива Дэвида Боуи в Лондоне стала самой посещаемой в истории музея. Экспозицию под названием David Bowie Is, которая прошла уже на восьми площадках по всему миру, посмотрели более 1,5 миллиона посетителей, передает УНН со ссылкой на BBC.
Около 312 тыс. зрителей побывали в самом музее, где выставка о жизни и творчестве музыканта стартовала в 2013 году. Всего в международном туре экспозиции, который завершится до 2017 года, планируется 10 городов.
"В экспозиции представлено более 300 объектов, в том числе рукописи, костюмы, фотографии и редкий реквизит из выступлений певца. Выставка прослеживает взаимное влияние творчества Д.Боуи и различных направлений искусства и фокусируется на его достижения в области музыки, моды, театра и графического дизайна ", - говорится в сообщении.
Лондонский музей Виктории и Альберта - крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна.