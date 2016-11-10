Ретроспектива Д.Боуи в Лондоне стала самой посещаемой в истории музея

Около 312 тыс. зрителей побывали в самом музее, где выставка о жизни и творчестве музыканта стартовала в 2013 году. Всего в международном туре экспозиции, который завершится до 2017 года, планируется 10 городов.

"В экспозиции представлено более 300 объектов, в том числе рукописи, костюмы, фотографии и редкий реквизит из выступлений певца. Выставка прослеживает взаимное влияние творчества Д.Боуи и различных направлений искусства и фокусируется на его достижения в области музыки, моды, театра и графического дизайна ", - говорится в сообщении.

Лондонский музей Виктории и Альберта - крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна.