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15 марта, 19:03 • 113082 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160435 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134215 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126978 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110805 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104476 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100781 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ретроспектива Д.Боуи в Лондоне стала самой посещаемой в истории музея

Ретроспектива Д.Боуи в Лондоне стала самой посещаемой в истории музея

Киев • УНН

 • 7030 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ретроспектива Дэвида Боуи в Лондоне стала самой посещаемой в истории музея. Экспозицию под названием David Bowie Is, которая прошла уже на восьми площадках по всему миру, посмотрели более 1,5 миллиона посетителей, передает УНН со ссылкой на BBC.

Около 312 тыс. зрителей побывали в самом музее, где выставка о жизни и творчестве музыканта стартовала в 2013 году. Всего в международном туре экспозиции, который завершится до 2017 года, планируется 10 городов.

"В экспозиции представлено более 300 объектов, в том числе рукописи, костюмы, фотографии и редкий реквизит из выступлений певца. Выставка прослеживает взаимное влияние творчества Д.Боуи и различных направлений искусства и фокусируется на его достижения в области музыки, моды, театра и графического дизайна ", - говорится в сообщении.

Лондонский музей Виктории и Альберта - крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна.

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