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Реставрація старовинного “Меча Вікінга” займе близько року

Реставрація старовинного “Меча Вікінга” займе близько року

Київ • УНН

 • 28059 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Близько року знадобиться художникам-реставраторам для відновлення старовинної знахідки — “Меч Вікінга”, який вилучили працівники СБУ у групи контрабандистів на Рівненщині. Про це розповів журналістам художник-реставратор вищої кваліфікації творів з металу Віктор Голуб, передає УНН.

“Близько року піде для того, аби реставрувати знахідку. Все дуже не прогнозовано, адже розкриття оздобленої бруківки, ефесів мечів проходить під мікроскопом практично міліметр за міліметром. Ми маємо справу з дорогоцінним кольоровим металом, і тому, аби зберегти його максимально, потрібно працювати повільно та обережно. Цей меч виконаний в іншій техніці. Він обтягнений дуже тонким шаром срібла, тому працювати з цим складніше. Там є дрібні розриви, тріщини, процес корозії відбувається”, — повідомив В.Голуб.

За його словами, “Меч Вікінга” історики датують кінцем Х можливо початок ХІ сторіччя.

Також реставратор повідомив, що на даному етапі працівниками було проведено профілактичні, консерваційні роботи, аби експонат не руйнувався ще більше і повна реставрація відбудеться тільки після того, як меч не буде позиціонуватись, як речовий доказ.

“На даному етапі ми зробили все що могли, тому що дозволу на повну реставрацію не має. Повна реставрація відбудеться тоді, коли меч не буде позиціонуватись як речовий доказ, і коли Мінкультури нам надасть повне право на реставрацію”, — сказав він.

З його слів, такі мечі, як “Меч Вікінга” — це дорогоцінна зброя, і мати таку зброю мали змогу лише заможні воїни.

“Це безцінні речі. Такий екземпляр в нашій колекції буде унікальним, адже в інших країнах таких знахідок не має”, — додав він.

Як повідомляв УНН, що на Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну групу контрабандистів, які займались вивезенням та перепродажем предметів старовини.

Також нагадаємо, що прокуратурою Рівненської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного жителя м.Київ, який вчинив контрабандне переміщення з України до Республіки Білорусь предмету старовини, що належить до культурних цінностей України.

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