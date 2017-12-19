Репортери без кордонів: у 2017 року загинули 65 журналістів

КИЇВ. 19 грудня. УНН. За минулий рік в усьому світі загинуло 65 журналістів, а більше 300 працівників ЗМІ було ув’язнено. Таким чином, 2017 рік став найменш небезпечним з останніх 14 років для журналістів, сказано в звіті "Репортерів без кордонів" (RSF), передає УНН.