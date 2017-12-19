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Репортери без кордонів: у 2017 року загинули 65 журналістів

Репортери без кордонів: у 2017 року загинули 65 журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. За минулий рік в усьому світі загинуло 65 журналістів, а більше 300 працівників ЗМІ було ув’язнено. Таким чином, 2017 рік став найменш небезпечним з останніх 14 років для журналістів, сказано в звіті "Репортерів без кордонів" (RSF), передає УНН.

Відповідно до звіту, опублікованого у вівторок, спостерігачі зафіксували зменшення кількості загиблих журналістів у порівнянні з показником минулого року, який сягнув 79 осіб.

Зазначається, що з цьогорічних жертв серед журналістів 39 було вбито навмисно через їх роботу, ще 26 стали жертвами конфліктів.

У звіті також зазначається, що станом на 1 грудня 326 репортерів – на 22 менше, ніж минулого року - було затримано у зв'язку з їх професійною діяльністю.

Водночас Комітет з захисту журналістів (CPJ) у своїй доповіді, опублікованій раніше цього місяця, зазначив, що рекордна кількість журналістів – 262 особи - було кинуто за ґрати через їхню роботу в 2017 році.

Нагадаємо, Верховній Раді запропонували перерахувати пенсії науковим працівникам та журналістам.

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