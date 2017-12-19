Репортеры без границ: в 2017 году погибли 65 журналистов

Согласно отчету, опубликованному во вторник, наблюдатели зафиксировали уменьшение количества погибших журналистов по сравнению с показателем прошлого года, который составил 79 человек.

Отмечается, что из нынешних жертв среди журналистов 39 были убиты преднамеренно за их работу, еще 26 стали жертвами конфликтов.

В отчете также отмечается, что по состоянию на 1 декабря 326 репортеров - на 22 меньше, чем в прошлом году - были задержаны в связи с их профессиональной деятельностью.

В то же время Комитет по защите журналистов (CPJ) в своем докладе, опубликованном ранее в этом месяце, отметил, что рекордное количество журналистов - 262 человека - были брошены за решетку из-за их работы в 2017 году.

Напомним, Верховной Раде предложили пересчитать пенсии научным работникам и журналистам.