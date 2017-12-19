Репортеры без границ: в 2017 году погибли 65 журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За прошлый год во всем мире погибли 65 журналистов, а более 300 работников СМИ были арестованы. Таким образом, 2017 год стал наименее опасным из последних 14 лет для журналистов, говорится в отчете "Репортеров без границ" (RSF), передает УНН.
Согласно отчету, опубликованному во вторник, наблюдатели зафиксировали уменьшение количества погибших журналистов по сравнению с показателем прошлого года, который составил 79 человек.
Отмечается, что из нынешних жертв среди журналистов 39 были убиты преднамеренно за их работу, еще 26 стали жертвами конфликтов.
В отчете также отмечается, что по состоянию на 1 декабря 326 репортеров - на 22 меньше, чем в прошлом году - были задержаны в связи с их профессиональной деятельностью.
В то же время Комитет по защите журналистов (CPJ) в своем докладе, опубликованном ранее в этом месяце, отметил, что рекордное количество журналистов - 262 человека - были брошены за решетку из-за их работы в 2017 году.
Напомним, Верховной Раде предложили пересчитать пенсии научным работникам и журналистам.