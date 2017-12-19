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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78366 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 92180 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94733 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110861 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101489 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105077 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112071 просмотра

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Репортеры без границ: в 2017 году погибли 65 журналистов

Репортеры без границ: в 2017 году погибли 65 журналистов

Киев  •  УНН

 • 9268 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. За прошлый год во всем мире погибли 65 журналистов, а более 300 работников СМИ были арестованы. Таким образом, 2017 год стал наименее опасным из последних 14 лет для журналистов, говорится в отчете "Репортеров без границ" (RSF), передает УНН.

Согласно отчету, опубликованному во вторник, наблюдатели зафиксировали уменьшение количества погибших журналистов по сравнению с показателем прошлого года, который составил 79 человек.

Отмечается, что из нынешних жертв среди журналистов 39 были убиты преднамеренно за их работу, еще 26 стали жертвами конфликтов.

В отчете также отмечается, что по состоянию на 1 декабря 326 репортеров - на 22 меньше, чем в прошлом году - были задержаны в связи с их профессиональной деятельностью.

В то же время Комитет по защите журналистов (CPJ) в своем докладе, опубликованном ранее в этом месяце, отметил, что рекордное количество журналистов - 262 человека - были брошены за решетку из-за их работы в 2017 году.

Напомним, Верховной Раде предложили пересчитать пенсии научным работникам и журналистам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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