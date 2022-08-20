Рекордний стрибок: українка здобула "золото" на Євро-2022 у потрійному стрибку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська спортсменка Марина Бех-Романчук з рекордом сезону у Європі здобула "золото" Євро у потрійному стрибку на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, який проходить у Мюнхені. Про це інформує УНН.
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Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики-2022 у потрійному стрибку. Дівчина “пролетіла“ 15,02 метра, чим і встановила рекорд.
27-річна спортсменка стала другою в історії українкою, якій підкорився гросмейстерський рубіж у 15 метрів. Загалом - це третій результат в історії українського потрійного стрибка.
Потрійний стрибок. Жінки, фінал:
Марина Бех-Романчук (Україна) - 15.02 м
Крістійна Мякеля (Фінляндія) - 14.64 м
Ханна Міненко (Ізраїль) - 14.45 м
Це четверта медаль України на Мультиспортивному Євро у легкій атлетиці. Другу та третю нагороду упродовж дев'ятого змагального дня здобули бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова.
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