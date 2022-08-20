Рекордный скачок: украинка получила "золото" на Евро-2022 в тройном прыжке

Детали

Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике-2022 в тройном прыжке. Девушка “пролетела“ 15,02 метра, чем и установила рекорд.

27-летняя спортсменка стала второй в истории украинкой, которой покорился гроссмейстерский рубеж в 15 метров. В общем – это третий результат в истории украинского тройного скачка.

Тройной скачок. Женщины, финал:

Марина Бех-Романчук (Украина) – 15.02 м

Кристойная Мякеля (Финляндия) – 14.64 м

Ханна Миненко (Израиль) – 14.45 м

Это четвертая медаль Украины на Мультиспортивном Евро в легкой атлетике. Вторую и третью награду за девятый соревновательный день получили бегунки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова.

Напомним

Украинский стронгмен Новиков установил новый мировой рекорд.