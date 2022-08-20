Рекордный скачок: украинка получила "золото" на Евро-2022 в тройном прыжке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук с рекордом сезона в Европе завоевала "золото" Евро в тройном прыжке на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022, который проходит в Мюнхене. Об этом информирует УНН.
Детали
Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике-2022 в тройном прыжке. Девушка “пролетела“ 15,02 метра, чем и установила рекорд.
27-летняя спортсменка стала второй в истории украинкой, которой покорился гроссмейстерский рубеж в 15 метров. В общем – это третий результат в истории украинского тройного скачка.
Тройной скачок. Женщины, финал:
Марина Бех-Романчук (Украина) – 15.02 м
Кристойная Мякеля (Финляндия) – 14.64 м
Ханна Миненко (Израиль) – 14.45 м
Это четвертая медаль Украины на Мультиспортивном Евро в легкой атлетике. Вторую и третью награду за девятый соревновательный день получили бегунки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова.
Напомним
Украинский стронгмен Новиков установил новый мировой рекорд.