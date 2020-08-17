Рекордний хабар для НАБУ і САП: Ситник заявив, що розслідування завершується

“Нам вдалося задокументувати дуже велику суму хабара, яка пропонувалася працівникам НАБУ і антикорупційної прокуратури. Всього було вилучено 6 мільйонів доларів. Як ми і говорили, коли ми демонстрували цю суму. Розслідування зараз, в принципі, закінчується. Там триває ще фоноскопічна експертиза, і ми будемо намагатися, як ми і говорили, найближчим часом передати цю справу до суду, для того, щоб ці гроші не перебували на депозиті, а були зараховані до державного бюджету”, - сказав Артем Ситник.

Нагадаємо, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали "спонукати" правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.

Також нагадаємо, що НАБУ оприлюднило фото 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар. Пізніше було повідомлено, що в межах цієї справи було затримано трьох осіб.