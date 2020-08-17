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Рекордний хабар для НАБУ і САП: Ситник заявив, що розслідування завершується

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Розслідування у справі про хабар у 6 млн дол. США, які пропонувалися керівникам НАБУ та САП, завершується. Про це під час брифінгу сказав директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

“Нам вдалося задокументувати дуже велику суму хабара, яка пропонувалася працівникам НАБУ і антикорупційної прокуратури. Всього було вилучено 6 мільйонів доларів. Як ми і говорили, коли ми демонстрували цю суму. Розслідування зараз, в принципі, закінчується. Там триває ще фоноскопічна експертиза, і ми будемо намагатися, як ми і говорили, найближчим часом передати цю справу до суду, для того, щоб ці гроші не перебували на депозиті, а були зараховані до державного бюджету”, - сказав Артем Ситник.

Нагадаємо, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали "спонукати" правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня. 

Також нагадаємо, що НАБУ оприлюднило фото 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар. Пізніше було повідомлено, що в межах цієї справи було затримано трьох осіб.

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