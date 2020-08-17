Рекордная взятка для НАБУ и САП: Сытник заявил, что расследование завершается
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Расследование по делу о взятке в 6 млн долл. США, которые предлагались руководителям НАБУ и САП, завершается. Об этом во время брифинга сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Нам удалось задокументировать очень большую сумму взятки, которая предлагалась работникам НАБУ и антикоррупционной прокуратуры. Всего было изъято 6 млн долларов. Как мы и говорили, когда мы демонстрировали эту сумму. Расследование сейчас, в принципе, заканчивается. Там продолжается еще международная экспертиза, и мы будем стараться, как мы и говорили, в ближайшее время передать это дело в суд, для того, чтобы эти деньги не находились на депозите, а были зачислены в государственный бюджет", - сказал Артем Сытник.
Напомним, изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП как взятка, должны были "побудить" правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню рождения - 14 июня.
Также напомним, что НАБУ обнародовало фото 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки. Позже было сообщено, что в рамках этого дела были задержаны три человека.